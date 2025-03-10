57-летнюю Николь Кидман раскритиковали за выход в полупрозрачном платье

«Ужасное платье, она похожа на осу», «Я далеко не дизайнер, но низ юбки выглядит глупо. Верхнюю юбку нужно было сделать длиннее, и она смотрелась бы намного лучше», «Платье отвратительное, да и цвета у него плохие», «Похоже, у дизайнера закончилась ткань», «Николь, не надо оголяться… В скольких фильмах ты обнаженная? Мы уже устали от тебя…» — писали интернет-пользователи в комментариях.