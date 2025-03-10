57-летнюю Николь Кидман раскритиковали за выход в полупрозрачном платье

Голливудскую актрису Николь Кидман раскритиковали за выход в полупрозрачном платье. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
57-летняя Кидман появилась на премьере фильма «Холланд», которая прошла 9 марта в рамках кинофестиваля SXSW в Остине, штат Техас. Актриса вышла в свет в полупрозрачном черно-белом платье и лаковых туфлях на каблуках. Артистка также надела массивные серьги, часы и кольца. Знаменитости собрали волосы в хвост с бантом и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами.
Читатели Daily Mail не оценили наряд Николь Кидман.
«Ужасное платье, она похожа на осу», «Я далеко не дизайнер, но низ юбки выглядит глупо. Верхнюю юбку нужно было сделать длиннее, и она смотрелась бы намного лучше», «Платье отвратительное, да и цвета у него плохие», «Похоже, у дизайнера закончилась ткань», «Николь, не надо оголяться… В скольких фильмах ты обнаженная? Мы уже устали от тебя…» — писали интернет-пользователи в комментариях.
В феврале Николь Кидман стала гостьей гала-вечера «Женщина года» по версии журнала TIME. Актриса позировала на красной дорожке в нежно-розовом пышном платье, украшенном молочным кружевом. Знаменитость предстала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Читатели Daily Mail не оценили внешний вид артистки, обвинив ее в злоупотреблении пластикой.