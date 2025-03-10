Российские кинотеатры ожидают, что «Царевна-лягушка» соберет 500 млн рублей

«Да, нам бы хотелось, чтобы эти праздничные выходные отработались поинтереснее, но давайте будем честны сами с собой. Если в 2024 году выходных было чуть больше, то в этом году у нас всего два выходных дня. Потому сравнивать этот год с прошлым некорректно», — пояснил эксперт.