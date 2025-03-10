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Джессика Альба вышла на публику в облегающем платье и с сумкой за $5450

Актриса посетила модное шоу бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже

Голливудская актриса Джессика Альба вышла на публику в облегающем платье на фоне слухов о романе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Arnold Jerocki / Stringer / Getty Images Entertainment / Getty Images Europe

43-летняя Альба стала гостьей шоу бренда Balenciaga, которое состоялось 9 марта на Неделе моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черное облегающее платье-миди, длинное пальто, ботильоны на каблуках, массивные серьги и солнцезащитные очки. Артистка завершила наряд вместительной кожаной сумкой Balenciaga Rodeo, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет $5450. Знаменитости собрали волосы в хвост и сделали макияж с нюдовой помадой.

На прошлой неделе Джессика Альба покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о своем романе.

В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.