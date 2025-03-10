Джессика Альба вышла на публику в облегающем платье и с сумкой за $5450

Голливудская актриса Джессика Альба вышла на публику в облегающем платье на фоне слухов о романе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
43-летняя Альба стала гостьей шоу бренда Balenciaga, которое состоялось 9 марта на Неделе моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черное облегающее платье-миди, длинное пальто, ботильоны на каблуках, массивные серьги и солнцезащитные очки. Артистка завершила наряд вместительной кожаной сумкой Balenciaga Rodeo, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет $5450. Знаменитости собрали волосы в хвост и сделали макияж с нюдовой помадой.
На прошлой неделе Джессика Альба покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о своем романе.
В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.