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59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес

Актриса опубликовала откровенные кадры в соцсети
59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес
59-летняя Ирина Безрукова снялась топлесИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Безрукова снялась топлес. Звезда позировала у себя дома перед окном, куда проникали солнечные лучи, и поделилась откровенными кадрами в соцсетях.

«Весна», — подписала пост артистка.

Знаменитость рассказывала в личном блоге, как поддерживает себя в форме после 50 лет. Артистка отмечала, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки.

Безрукова делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.

Артистка неоднократно опровергала слухи о пластических операциях. Знаменитость не является сторонницей «радикальных мер». По словам Безруковой, она только ходит на процедуры, направленные на сохранение молодости, и делает уколы красоты. Актриса не отрицает, что пробовала ботокс, но ей не понравился эффект.