59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес

Знаменитость рассказывала в личном блоге, как поддерживает себя в форме после 50 лет. Артистка отмечала, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки.