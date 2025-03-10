59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес

Актриса Ирина Безрукова снялась топлес. Звезда позировала у себя дома перед окном, куда проникали солнечные лучи, и поделилась откровенными кадрами в соцсетях.
«Весна», — подписала пост артистка.
Знаменитость рассказывала в личном блоге, как поддерживает себя в форме после 50 лет. Артистка отмечала, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки.
Безрукова делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.
Артистка неоднократно опровергала слухи о пластических операциях. Знаменитость не является сторонницей «радикальных мер». По словам Безруковой, она только ходит на процедуры, направленные на сохранение молодости, и делает уколы красоты. Актриса не отрицает, что пробовала ботокс, но ей не понравился эффект.
Ранее Ирина Безрукова пожаловалась на тяжелую работу в театре.