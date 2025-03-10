Александра Бортич поделилась своим опытом материнства. 30-летняя актриса призналась, что ее жизнь после рождения сына Александра сильно не изменилась.
«Я не из тех, кто говорит: “Материнство разделило мою жизнь на до и после”. Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня», — отметила звезда сериала «Между нами химия» в интервью изданию «Собака».
Она также рассказала, что после появления сына не могла сразу испытывать к нему сильных чувств. Актриса призналась, что постепенно узнавала своего ребенка, привыкала к нему и училась его любить.
«Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытывала к своему ребенку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это все такое? И потом со временем любовь в тебе растет. Как мне кажется, абсолютная любовь к ребенку — не то, что появляется по щелчку сразу после родов. Но это лишь мое субъективное мнение и точно не аксиома», — заявила Бортич.
Она добавила, что всегда готова защищать своего ребенка, хотя и не считает себя тревожной мамой.
«К счастью, у меня не было по-настоящему опасных ситуаций, где бы кто-то угрожал здоровью или жизни моего ребенка. Но если сына заставили плакать — я иду разбираться, и ничто меня не остановит. В целом я бы сказала, что не тревожная мать, но та, что настороже. Ставлю вопрос следующим образом: “Это не угрожает его жизни или здоровью?” Если нет, супер, пусть идет. Мне кажется, это единственное, что помогает не сойти с ума», — заключила звезда комедии «Я худею».
Напомним, Александра Бортич родила сына во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023 году они расстались, но актриса подчеркивала, что сохранила дружеские отношения с экс-супругом.
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