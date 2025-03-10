«Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытывала к своему ребенку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это все такое? И потом со временем любовь в тебе растет. Как мне кажется, абсолютная любовь к ребенку — не то, что появляется по щелчку сразу после родов. Но это лишь мое субъективное мнение и точно не аксиома», — заявила Бортич.