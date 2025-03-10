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Актер «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Бекер умер в возрасте 63 лет

Причина смерти актера не уточняется
Саймон Фишер-Бекер
Саймон Фишер-БекерИсточник: Legion-Media.ru

На 64-м году жизни умер актер Саймон Фишер-Бекер, который стал известен участием в кинофраншизе «Гарри Поттер». Причина смерти не называется, передает Metro.

Артист сыграл призрака Толстого Монаха — факультетского привидения Пуффендуя. Фанаты Поттера на форумах называли призрак символом уюта магической школы Хогвартс.

Фишер-Бекер также сыграл в «Отверженных» Тома Хупера и культовом британском сериале «Доктор Кто», участие в котором сам артист называл «большой удачей» в его жизни.

Актер также блистал на театральной сцене. Вместе с Полом Скофилдом и Эйлин Аткинс он играл в спектаклях «Макбет» и «Одной ногой в могиле».