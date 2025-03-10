После «Богатенького Ричи» Маколей решил отдохнуть от съемок. К тому же все отчетливее проявлялся конфликт с отцом. Дело в том, что Кристофер был менеджером сына, параллельно продвигая и остальных детей. Крис достаточно быстро стал требовать больших гонораров для Маколея, что, конечно же, отпугивало продюсеров. В 1995-м Патриция ушла от мужа, обвинив его в том, что он загубил карьеру сына. В интервью Маколей Калкин называл отца жестоким и завистливым.