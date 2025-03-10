Братья Калкин родились в Нью-Йорке в семье бывшего бродвейского актера Кристофера Калкина и его супруги Патриции Брентрап. Родители познакомились в 1974 году, когда Патриция работала регулировщиком движения в городе Сандэнс. Они не были официально женаты, но это не помешало им стать родителями семерых наследников.
Третий ребенок Калкиных Маколей появился на свет 26 августа 1980 года. Кристофер тогда работал служителем церкви, а Патриция была телефонисткой, и жили они в небольшой квартирке в Верхнем Ист-Сайде. Калкины едва сводили концы с концами, но все изменилось, когда их дети начали сниматься в кино.
Маколей Калкин
Свою актерскую карьеру Маколей начал в четырехлетнем возрасте. Он играл на сцене Нью-Йоркской филармонии, снимался в небольших роликах и рекламе. Первая заметная роль досталась Калкину в семейной комедии Джона Хьюза «Дядюшка Бак». По сюжету супруги Боб и Синди Рассел оставляют своих отпрысков на попечение Бака (Джон Кэнди) — безработного бездельника, азартного игрока и курильщика. Примечательно, что на съемках Хьюзу пришла идея сделать фильм о ребенке, который остался один. Когда сценарий был закончен, Хьюз предложил его Крису Коламбусу.
После выхода в 1990 году картины «Один дома» Маколей проснулся знаменитым. Лента стала хитом проката, заработав более 400 миллионов долларов. Впоследствии фильм обрел статус культового и превратился в рождественскую классику не только в Америке, но и в России. За роль Кевина Макалистера Маколей Калкин был номинирован на «Золотой глобус».
После такого оглушительного успеха выход сиквела стал только вопросом времени. В 1991-м Джон Хьюз написал сценарий, в следующем году «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны. Он не смог повторить достижения предшественника, но все равно заработал внушительную сумму.
Последующие проекты Калкина были не такими успешными. В психологическом триллере «Добрый сынок» Маколей предстал в образе мальчика-социопата. Вероятно, такая резкая смена амплуа оказалась причиной критики, но фильм все равно смог окупить свой бюджет. В более привычном комедийном образе Маколей Калкин появился в «Богатеньком Ричи», но лента провалилась в прокате и получила большое количество негативных рецензий. Артист же был номинирован на «Золотую малину».
После «Богатенького Ричи» Маколей решил отдохнуть от съемок. К тому же все отчетливее проявлялся конфликт с отцом. Дело в том, что Кристофер был менеджером сына, параллельно продвигая и остальных детей. Крис достаточно быстро стал требовать больших гонораров для Маколея, что, конечно же, отпугивало продюсеров. В 1995-м Патриция ушла от мужа, обвинив его в том, что он загубил карьеру сына. В интервью Маколей Калкин называл отца жестоким и завистливым.
К актерству Маколей Калкин вернулся в начале 2000-х, приняв участие в небольших инди-драмах «Клубная мания» и «Спасенная» и нескольких экспериментальных видео своего друга-музыканта Адама Грина. В 2021 году Калкин появился в хоррор-антологии Райана Мерфи «Американская история ужасов». В ноябре 2024-го стало известно, что Маколей сыграет во втором сезоне сериала по мотивам культовой компьютерной игры «Фоллаут».
Киран Калкин
Брат Маколея Калкина появился на свет 30 сентября 1982 года и тоже очень рано начал сниматься в кино. Дебютом стала роль Фуллера Макалистера в «Один дома». В отличие от Маколея, отец не уделял такого пристального внимания карьере Кирана, что позволило ей развиваться более равномерно.
В конце 90-х Киран сыграл в семейной драме «Великан» и драмеди «Это все она». Его можно увидеть в оскароносной картине «Правила виноделов», а за комедию «Игби идет ко дну» Калкин получил номинацию на «Золотой глобус». С этого момента о нем заговорили не только как о брате Маколея.
В 2010-м с Кираном Калкиным вышел фэнтезийный боевик «Скотт Пилигрим против всех». Несмотря на то, что у актера там небольшая второстепенная роль, многие отмечают, что он оттеснил главных героев. Позже Киран поучаствовал во втором сезоне криминального сериала «Фарго», в 2018 году вошел в основной состав многосерийной драмы «Наследники».
Проект HBO завоевал множество наград и признание критиков и зрителей. За роль Романа Роя, одного из сыновей и наследников миллиардера Логана Роя, Калкин был удостоен премий «Золотой Глобус», «Эмми» и Гильдии киноактеров Америки.
Но самый главный приз Киран Калкин получил за фильм Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В роуд-муви он сыграл Бенджамина Каплана, который вместе со своим двоюродным братом Дэвидом отправляется в Польшу, чтобы почтить память своей бабушки, прошедшей через ужасы войны. На 97-й церемонии вручения «Оскара» Киран получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. В этой же номинации Калкин выиграл «Золотой глобус», BAFTA, премию Гильдии киноактеров США.
Рори Калкин
Несмотря на то, что Кристофер Калкин пытался вовлечь в актерскую профессию всех своих детей, только у троих получилось построить карьеру в Голливуде. Рори — самый младший в семье: он родился 29 июля 1989 года. Первые роли Рори Калкин сыграл с братьями в картинах «Добрый сынок», «Богатенький Ричи» и «Игби идет ко дну».
Прорывной для него стала лента с Лорой Линни и Марком Руффало «Можешь рассчитывать на меня», за работу в которой Рори был удостоен приза Young Artist Award. В фантастическом хорроре М. Найта Шьямалана «Знаки» артист разделил площадку с Мэлом Гибсоном и Хоакином Фениксом.
В 2000-х Рори можно было увидеть в независимых картинах «Жестокий ручей» и «Роскошная жизнь», в последней, кстати, появился и Киран Калкин. В биографической картине «Властелины хаоса» Рори предстал в образе Евронимуса, основателя норвежской блэк-метал-группы Mayhem. В числе последних проектов с участием Рори Калкина — сериалы «Подлый Пит», «Касл-Рок», «Холстон» и шестой сезон «Черного зеркала».