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Умерла актриса сериала «Убойная сила» Татьяна Говорова

Артистка ушла из жизни в возрасте 84 лет
Татьяна Говорова
Татьяна ГовороваИсточник: Legion-Media.ru

Умерла известная советская и российская актриса Татьяна Говорова, супруга звезды «Операции Ы» Виктора Павлова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Татьяне Николаевне было 84 года. Сообщается, что она скончалась в машине скорой помощи, когда ее пытались спасти медики.

Говорова известна российским зрителям своими яркими ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». С 1966 года она была замужем за Виктором Павловым, который известен по роли студента Дуба в картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».