Умерла актриса сериала «Убойная сила» Татьяна Говорова

Говорова известна российским зрителям своими яркими ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». С 1966 года она была замужем за Виктором Павловым, который известен по роли студента Дуба в картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».