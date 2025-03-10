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Основной инстинкт Шэрон Стоун: главные фильмы в карьере актрисы

10 марта свое 67-летие отмечает Шэрон Стоун. Секс-символ 90-х, она прославилась ролями роковых обольстительниц. Однако актрисе удалось создать и немало других запоминающихся образов. Вспомним главные фильмы в карьере одна из самых ярких звезд Голливуда
Арина Ромина
Автор Кино Mail
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media

Шэрон Стоун росла вундеркиндом: пошла в школу в 5 лет и сразу во второй класс. Окончив ее в 15 лет, получила грант на обучение в университете — у нее высокий IQ, 154 балла. И сложись звезды по-другому, может, и не было бы никакой актрисы, а была бы, например, женщина-ученый. Но в 18 лет хорошенькая девушка оставила университет ради карьеры модели. Она сменила очки на контактные линзы и стала яркой блондинкой. Так появился ее незабываемый имидж. Заметим в скобках, что высшее учебное заведение Шэрон все-таки окончила… в 58 лет, получив ученую степень уже в статусе голливудской звезды.

Кинокарьеру Шэрон Стоун стремительной не назовешь. Правда, дебютировала в кино она у самого Вуди Аллена, но уж больно незначительной была ее роль в картине мэтра «Звездные воспоминания» (1980). И затем долгое время красотке доставались лишь эпизоды в фильмах и сериалах. Удача улыбнулась амбициозной манекенщице лишь в начале 90-х. Роль в «Основном инстинкте» моментально вознесла Шэрон на голливудский олимп, сделав секс-символом. Однако ее талант многогранен, о чем свидетельствует богатая фильмография. Вспомним главные ленты в карьере актрисы.

«Вспомнить все», 1990

Шэрон Стоун в фильме «Вспомнить все»
Шэрон Стоун в роли Лори в фильме «Вспомнить все»

Действие фантастического боевика происходит в конце XXI века. Простому работяге Дугласу Куэйду по его просьбе некая инновационная компания «вживляет» воспоминания о путешествии на Марс. Однако последствия сеанса оказываются для парня более грозными, чем он предполагал. Герой теряется в догадках, не понимая, кто он: простой строитель или суперагент, которого хотят уничтожить. Для того чтобы разобраться в ситуации, ему необходимо вспомнить все. 

Шэрон Стоун играет жену Куэйда — рисковую женщину, вставшую на тропу войны. Благодаря этой роли Стоун познакомилась со своим главным режиссером — Полом Верховеном.

«Основной инстинкт», 1992

Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт»
Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл в фильме «Основной инстинкт»

Пол Верховен пригласил Шэрон Стоун на главную роль в своей следующей картине — «Основной инстинкт». Но лишь после того, как от нее отказались Изабель Аджани, Джулия Робертс и Мишель Пфайффер. Говорят, что и Шэрон согласилась только после обещаний режиссера не включать в картину слишком откровенные сцены. Он их, разумеется, не сдержал, обогатив мировой кинематограф одним из самых острых эротических триллеров. 

Героиня Стоун писательница Кэтрин подозревается в жестокой расправе над своим любовником — рок-музыкантом Джонни Боза. Пикантности добавляет тот факт, что в свежем романе Кэтрин описан именно такой способ убийства. Расследующий дело детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас) не в силах противится чарам опасной и одновременно притягательной женщины. А она проявляет себя как опытная манипуляторша, знающая, как пробудить в мужчинах основной инстинкт. Роль принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус», а также скандальную славу.

«Казино», 1995

Шэрон Стоун в фильме «Казино»
Шэрон Стоун в роли Джинджер Маккенны в фильме «Казино»

Роль Шэрон Стоун в гангстерском фильме Мартина Скорсезе «Казино» была высоко оценена профессиональным сообществом, принеся ей две престижнейшие награды: «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Главари мафии поставили знатока азартных игр Сэма (Роберт Де Ниро) управляющим казино в Лас-Вегасе. А для охраны приставили к нему гангстера Ники. Сэм справляется со своими обязанностями, прибыль мафии увеличивается. Однако в судьбе героя происходит немало драматических событий, и его любовь к соблазнительной, меркантильной Джинджер (Шэрон Стоун) не сулит спокойной жизни.

«Быстрый и мертвый», 1995

Шэрон Стоун в фильме «Быстрый и мертвый»
Шэрон Стоун в роли Эллен / Леди в фильме «Быстрый и мертвый»

Красотка Шэрон в ковбойской шляпе и кольтом в руке — уже ради одного этого стоит посмотреть вестерн Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». Но не только.

Жестокий и коварный Джон Ирод захватил власть в городке на Старом Западе. Он устраивает турнир с жесткими правилами, на который собираются лучшие стрелки. В местечко прибывает таинственная путница, известная как Леди. Женщина-стрелок не просто включается в мужскую игру, но заставляет мужчин играть по своим правилам. Роль позволила Стоун выйти из привычного амплуа, не растеряв при этом ни капли своей сексуальности.

«Великан», 1998

Шэрон Стоун в фильме «Великан»
Шэрон Стоун в роли Гвен Диллон в фильме «Великан»

Самый радикальный выход из привычного амплуа демонической женщины. В картине «Великан» Шэрон Стоун перевоплотилась в маму главного героя, нежную, заботливую, понимающую. Трагикомедия Питера Челсома повествует о двух подростках. Высокий, сильный Макс застенчив и не может похвастаться успехами в учебе. Кевин — находчив и сообразителен, но неизлечимо болен и вынужден носить ортопедический аппарат. 

Чтобы противостоять хулиганам, мальчишки объединяются, становясь могущественным и добрым «великаном». Трогательная история о настоящей дружбе, способной победить любое зло. И хотя у Стоун роль второго плана, она принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус».

«Муза», 1999

Шэрон Стоун в фильме «Муза»
Шэрон Стоун в роли Сары в фильме «Муза»

Еще одну номинацию на «Золотой глобус», но на сей раз за главную женскую роль, принесла Шэрон работа в комедии режиссера Альберта Брукса «Муза». Голливудский сценарист Стивен Филлипс находится в творческом кризисе. Друг подсказал ему, что в Лос-Анджелесе проживает некая Сара, которая на самом деле является той самой музой, вдохновляющей творческих людей. Знакомство с Сарой помогает Стивену решить его профессиональные проблемы, но зато порождает множество других.

«Сломанные цветы», 2005

Шэрон Стоун и Билл Мюррей в фильме «Сломанные цветы»
Шэрон Стоун и Билл Мюррей в роли Дона Джонстона и Лоры Миллер в фильме «Сломанные цветы»

Первый год XXI века разделил жизнь звезды на до и после. В 2001-м она перенесла инсульт, на некоторое время лишившись способности говорить и двигаться. Последовал трудный реабилитационный период. Картина Джима Джармуша «Сломанные цветы» — один из первых и, пожалуй, самый заметный фильм Стоун после возвращения в профессию. 

Потрепанный жизнью донжуан Дон Джонстон (Билл Мюррей) получает письмо от подружки, с которой расстался двадцать лет назад. Она сообщает, что родила от него сына, парень вырос и ушел из дома, отправившись на поиски папаши. Дон решает нанести визиты поочередно к своим бывшим любовницам, чтобы выяснить, которая из них сделал его отцом. Шэрон Стоун играет бывшую пассию героя, к которой он отправляется первым делом. Актриса предстает в образе привлекательной блондинки и убедительна в нем, как всегда.