Шэрон Стоун росла вундеркиндом: пошла в школу в 5 лет и сразу во второй класс. Окончив ее в 15 лет, получила грант на обучение в университете — у нее высокий IQ, 154 балла. И сложись звезды по-другому, может, и не было бы никакой актрисы, а была бы, например, женщина-ученый. Но в 18 лет хорошенькая девушка оставила университет ради карьеры модели. Она сменила очки на контактные линзы и стала яркой блондинкой. Так появился ее незабываемый имидж. Заметим в скобках, что высшее учебное заведение Шэрон все-таки окончила… в 58 лет, получив ученую степень уже в статусе голливудской звезды.