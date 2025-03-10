Шэрон Стоун росла вундеркиндом: пошла в школу в 5 лет и сразу во второй класс. Окончив ее в 15 лет, получила грант на обучение в университете — у нее высокий IQ, 154 балла. И сложись звезды по-другому, может, и не было бы никакой актрисы, а была бы, например, женщина-ученый. Но в 18 лет хорошенькая девушка оставила университет ради карьеры модели. Она сменила очки на контактные линзы и стала яркой блондинкой. Так появился ее незабываемый имидж. Заметим в скобках, что высшее учебное заведение Шэрон все-таки окончила… в 58 лет, получив ученую степень уже в статусе голливудской звезды.
Кинокарьеру Шэрон Стоун стремительной не назовешь. Правда, дебютировала в кино она у самого Вуди Аллена, но уж больно незначительной была ее роль в картине мэтра «Звездные воспоминания» (1980). И затем долгое время красотке доставались лишь эпизоды в фильмах и сериалах. Удача улыбнулась амбициозной манекенщице лишь в начале 90-х. Роль в «Основном инстинкте» моментально вознесла Шэрон на голливудский олимп, сделав секс-символом. Однако ее талант многогранен, о чем свидетельствует богатая фильмография. Вспомним главные ленты в карьере актрисы.
«Вспомнить все», 1990
Действие фантастического боевика происходит в конце XXI века. Простому работяге Дугласу Куэйду по его просьбе некая инновационная компания «вживляет» воспоминания о путешествии на Марс. Однако последствия сеанса оказываются для парня более грозными, чем он предполагал. Герой теряется в догадках, не понимая, кто он: простой строитель или суперагент, которого хотят уничтожить. Для того чтобы разобраться в ситуации, ему необходимо вспомнить все.
Шэрон Стоун играет жену Куэйда — рисковую женщину, вставшую на тропу войны. Благодаря этой роли Стоун познакомилась со своим главным режиссером — Полом Верховеном.
«Основной инстинкт», 1992
Пол Верховен пригласил Шэрон Стоун на главную роль в своей следующей картине — «Основной инстинкт». Но лишь после того, как от нее отказались Изабель Аджани, Джулия Робертс и Мишель Пфайффер. Говорят, что и Шэрон согласилась только после обещаний режиссера не включать в картину слишком откровенные сцены. Он их, разумеется, не сдержал, обогатив мировой кинематограф одним из самых острых эротических триллеров.
Героиня Стоун писательница Кэтрин подозревается в жестокой расправе над своим любовником — рок-музыкантом Джонни Боза. Пикантности добавляет тот факт, что в свежем романе Кэтрин описан именно такой способ убийства. Расследующий дело детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас) не в силах противится чарам опасной и одновременно притягательной женщины. А она проявляет себя как опытная манипуляторша, знающая, как пробудить в мужчинах основной инстинкт. Роль принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус», а также скандальную славу.
«Казино», 1995
Роль Шэрон Стоун в гангстерском фильме Мартина Скорсезе «Казино» была высоко оценена профессиональным сообществом, принеся ей две престижнейшие награды: «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Главари мафии поставили знатока азартных игр Сэма (Роберт Де Ниро) управляющим казино в Лас-Вегасе. А для охраны приставили к нему гангстера Ники. Сэм справляется со своими обязанностями, прибыль мафии увеличивается. Однако в судьбе героя происходит немало драматических событий, и его любовь к соблазнительной, меркантильной Джинджер (Шэрон Стоун) не сулит спокойной жизни.
«Быстрый и мертвый», 1995
Красотка Шэрон в ковбойской шляпе и кольтом в руке — уже ради одного этого стоит посмотреть вестерн Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». Но не только.
Жестокий и коварный Джон Ирод захватил власть в городке на Старом Западе. Он устраивает турнир с жесткими правилами, на который собираются лучшие стрелки. В местечко прибывает таинственная путница, известная как Леди. Женщина-стрелок не просто включается в мужскую игру, но заставляет мужчин играть по своим правилам. Роль позволила Стоун выйти из привычного амплуа, не растеряв при этом ни капли своей сексуальности.
«Великан», 1998
Самый радикальный выход из привычного амплуа демонической женщины. В картине «Великан» Шэрон Стоун перевоплотилась в маму главного героя, нежную, заботливую, понимающую. Трагикомедия Питера Челсома повествует о двух подростках. Высокий, сильный Макс застенчив и не может похвастаться успехами в учебе. Кевин — находчив и сообразителен, но неизлечимо болен и вынужден носить ортопедический аппарат.
Чтобы противостоять хулиганам, мальчишки объединяются, становясь могущественным и добрым «великаном». Трогательная история о настоящей дружбе, способной победить любое зло. И хотя у Стоун роль второго плана, она принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус».
«Муза», 1999
Еще одну номинацию на «Золотой глобус», но на сей раз за главную женскую роль, принесла Шэрон работа в комедии режиссера Альберта Брукса «Муза». Голливудский сценарист Стивен Филлипс находится в творческом кризисе. Друг подсказал ему, что в Лос-Анджелесе проживает некая Сара, которая на самом деле является той самой музой, вдохновляющей творческих людей. Знакомство с Сарой помогает Стивену решить его профессиональные проблемы, но зато порождает множество других.
«Сломанные цветы», 2005
Первый год XXI века разделил жизнь звезды на до и после. В 2001-м она перенесла инсульт, на некоторое время лишившись способности говорить и двигаться. Последовал трудный реабилитационный период. Картина Джима Джармуша «Сломанные цветы» — один из первых и, пожалуй, самый заметный фильм Стоун после возвращения в профессию.
Потрепанный жизнью донжуан Дон Джонстон (Билл Мюррей) получает письмо от подружки, с которой расстался двадцать лет назад. Она сообщает, что родила от него сына, парень вырос и ушел из дома, отправившись на поиски папаши. Дон решает нанести визиты поочередно к своим бывшим любовницам, чтобы выяснить, которая из них сделал его отцом. Шэрон Стоун играет бывшую пассию героя, к которой он отправляется первым делом. Актриса предстает в образе привлекательной блондинки и убедительна в нем, как всегда.