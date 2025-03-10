Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее супруга, фотографа Руслана Панова, в соцсети.
39-летняя артистка предстала на размещенном кадре в черном жакете. Во время позирования она оттянула лацканы изделия, которые были украшены тонкими металлическими цепями, и показала на камеру полуголую грудь.
Образ знаменитости дополнили объемная прическа, макияж в нюдовых тонах, а также круглые серебристые серьги.
«Девчонки, обожайте себя. В кадре моя любовь, моя жена», — подписал Панов фотосессию.
Ранее Екатерина Шпица в ярко-красном платье с декольте вышла в свет.