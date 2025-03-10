Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Шпица снялась в откровенном виде

Актриса выложила откровенное фото в соцсети

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее супруга, фотографа Руслана Панова, в соцсети.

Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

39-летняя артистка предстала на размещенном кадре в черном жакете. Во время позирования она оттянула лацканы изделия, которые были украшены тонкими металлическими цепями, и показала на камеру полуголую грудь.

Образ знаменитости дополнили объемная прическа, макияж в нюдовых тонах, а также круглые серебристые серьги.

«Девчонки, обожайте себя. В кадре моя любовь, моя жена», — подписал Панов фотосессию.

Ранее Екатерина Шпица в ярко-красном платье с декольте вышла в свет.