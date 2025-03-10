Композитор Александр Зацепин рассказал о создании хитов советского кино

Классику киномузыки Александру Зацепину в понедельник, 10 марта, исполняется 99 лет. В беседе с «Известиями» композитор поделился воспоминаниями о создании главных песен советского кино.
«Меня как-то спрашивали, как я сочиняю. Трудно сказать как. По-разному. Иногда ложусь спать, потом вскакиваю и записываю, потому что забуду к утру. А раньше, когда был рояль, мне хотелось пойти и сразу сыграть. Так мне пришла, например, моя самая красивая музыка к фильму “Красная палатка” [Михаила] Калатозова про Северный полюс. Я лежал на диване и представлял снежную пустыню, одиночество, пустоту, холод. Так и родилась тема. Я встал, сыграл на рояле и записал ее», — рассказал он.
По словам Зацепина, в его творчестве всегда сначала была музыка. На стихи придумывать мелодию композитору намного сложнее.
«Как-то [Леонид Дербенев] принес “Остров невезения” и говорит: “Покажи Гайдаю, может, он вставит в фильм”. У меня мелодия как-то быстро сочинилась. Пошел к Гайдаю, и ему песня очень понравилось. Но он говорит: “У меня нет метража. Не знаю, куда поставить”. А я все придумал», — поделился композитор.