Джордж Мартин уже работает над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. События сериала развернутся за 89 лет до цикла «Песни льда и пламени» и через 77 лет после романа «Танец с драконами». В главных ролях — Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).