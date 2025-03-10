Джордж Мартин уже работает над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»

Писатель Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что уже приступил к работе над вторым сезоном еще невышедшего шоу «Рыцарь Семи Королевств». Его слова передает Collider.
Мартин пояснил, что пишет сценарий продолжения спин-оффа «Игры престолов» вместе с шоураннером Ирой Паркер. Премьера первого сезона сериала, основанного на повестях Мартина о Дунке и Эгге, запланирована на конец 2025 года.
«Я видел первый сезон, и он великолепен. А сейчас работаю над вторым. Эти два персонажа особенные для меня: они не такие, как многие ожидают увидеть в фэнтезийной истории», — поделился писатель.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. События сериала развернутся за 89 лет до цикла «Песни льда и пламени» и через 77 лет после романа «Танец с драконами». В главных ролях — Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).
Ранее сообщалось, что HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов». Он будет посвящен Таргариенам. Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси назвала будущий сериал «очень перспективным», но не стала раскрывать его подробности.