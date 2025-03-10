Наталия Антонова показала своего 18-летнего сына

Актриса воспитала двоих детей от врача-гинеколога Николая Семенова, за которого вышла замуж в 2005 году. Помимо Максима, супруги вырастили мальчика Никиту. А также от первого брака у звезды есть 27-летний сын Артем Вершинин, который пошел по ее стопам. По словам знаменитости, первенец принял своего отчима и не конфликтовал с Семеновым, а со временем они стали друзьями.