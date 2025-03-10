Наталия Антонова показала своего 18-летнего сына

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова показала поклонникам своего младшего сына. Актриса публично поздравила Максима с днем рождения и поделилась редким кадром с именинником в соцсетях.
«Моему младшему сегодня 18. С днем рождения», — написала артистка.
Знаменитость рассказывала в личном блоге, что ее сын любит учиться. По словам Антоновой, она ни разу не делала с ним домашние задания и не контролировала их выполнение, полностью доверяя Максиму. В 2024 году после окончания школы подросток поступил в технический университет на бюджет. Звезда отмечала, что очень гордится сыном и восхищается его трудолюбием.
Актриса воспитала двоих детей от врача-гинеколога Николая Семенова, за которого вышла замуж в 2005 году. Помимо Максима, супруги вырастили мальчика Никиту. А также от первого брака у звезды есть 27-летний сын Артем Вершинин, который пошел по ее стопам. По словам знаменитости, первенец принял своего отчима и не конфликтовал с Семеновым, а со временем они стали друзьями.
Ранее Наталия Антонова показала себя без макияжа.