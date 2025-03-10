Жена Ричарда Гира опубликовала редкое фото с мужем и тремя детьми

Жена голливудского актера Ричарда Гира показала поклонникам фото с мужем и тремя детьми. Журналистка Алехандра Гир опубликовала в соцсетях редкий семейный снимок.
«Мы любим папочку. Команда Гир», — написала она.
У пары двое общих детей: шестилетний Александр и четырехлетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.
Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.
Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.
Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер.
Ранее жена Ричарда Гира показала фигуру в обтягивающих шортах и коротком топе.