Марк Эйдельштейн пришел с младшим братом на модный показ в Париже

23-летний Марк и 18-летний Матвей Эйдельштейн посетили показ бренда Balenciaga, который состоялся 9 марта. Актер позировал перед фотографами в зеленой объемной куртке в стиле 90-х, темных джинсах и светлых кроссовках. Брат артиста выбрал черную куртку, брюки и очки-маску.