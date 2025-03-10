Марк Эйдельштейн пришел с младшим братом на модный показ в Париже

Российский актер Марк Эйдельштейн вместе с младшим братом Матвеем появился на Неделе моды в Париже. Издание Culted опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
23-летний Марк и 18-летний Матвей Эйдельштейн посетили показ бренда Balenciaga, который состоялся 9 марта. Актер позировал перед фотографами в зеленой объемной куртке в стиле 90-х, темных джинсах и светлых кроссовках. Брат артиста выбрал черную куртку, брюки и очки-маску.
Среди гостей также были Джессика Альба, Алессандра Амбросио, Тайра Бэнкс, Барбара Палвин, Виттория Черетти и другие знаменитости.
3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бэйкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика».
Ранее Борисов и Эйдельштейн станцевали на афтепати «Оскара» под хит «Тату».