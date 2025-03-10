Звезда «Сумерек» безвозмездно погасил долги по кредитам 900 британцев

«Человеку нужна помощь, чтобы пережить эти времена. Люди попадают в долговую спираль — и, оказавшись под водой, очень трудно выбраться обратно. Вот почему я захотел создать компанию — чтобы привлечь внимание к этому факту и тому, что [у людей] есть способ изменить ситуацию», — поделился актер.