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Звезда «Сумерек» безвозмездно погасил долги по кредитам 900 британцев

Актер Майкл Шин открыл компанию, которая помогает испытывающим финансовые трудности людям
Майкл Шин
Майкл ШинИсточник: Legion-Media.ru

Валлийский актер Майкл Шин, известный по саге «Сумерки» и сериалу «Благие знамения», погасил долги 900 жителей Уэльса на 1 млн фунтов стерлингов (почти 115 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает NME.

Шин потратил на погашение долгов британцев только 100 тыс. фунтов стерлингов собственных денег (около 11,5 млн рублей). Остальная сумма была взята из открытой артистом компании, которая помогает испытывающим финансовые трудности людям. Бизнес Шина выкупает долги британцев.

Подробнее о фирме, поясняется в статье, Шин расскажет в документальном фильме «Тайная раздача миллиона фунтов Майклом Шином», который выйдет на Channel 4. По словам актера, в программе он планирует рассекретить то, как банки наживаются на самых уязвимых слоях населения страны.

«Человеку нужна помощь, чтобы пережить эти времена. Люди попадают в долговую спираль — и, оказавшись под водой, очень трудно выбраться обратно. Вот почему я захотел создать компанию — чтобы привлечь внимание к этому факту и тому, что [у людей] есть способ изменить ситуацию», — поделился актер.