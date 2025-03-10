Уехавшая в США звезда «Мэри Поппинс, до свидания» вернулась в Россию

Актриса Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», вернулась в Россию. Кадрами из Санкт-Петербурга она поделилась в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).