Сарик Андреасян отказался снимать в своих фильмах Марата Башарова

В 2017 году Башаров сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой, но развелся после двух лет брака. Известно, что он сломал ей нос. В насилии актера также обвиняла бывшая жена Екатерина Архарова, с которой он развелся в 2015-м после 10 месяцев брака. В 2024-м артист рассказал о бойкоте в кино из-за избиения жен. По словам знаменитости, его лишили возможности сниматься и выходить на сцену. Свои действия Марат объяснял взрывным характером.