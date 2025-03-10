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Милла Йовович показала фигуру в металлической юбке с дырками

Актриса снялась в необычном образе для глянца

Актриса Милла Йовович продемонстрировала фигуру в металлической юбке с дырками на съемке для журнала Crash Magazine. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милла Йовович для журнала Crash Magazine, фото: соцсети
Милла Йовович для журнала Crash Magazine, фото: соцсети

49-летняя звезда стала героиней нового выпуска журнала. Актриса позировала на обложке в наряде от бренда Prada. Знаменитость была запечатлена в красном джемпере с голубым воротником, черных трусах с завышенной талией, металлической юбке с дырками и черных туфлях на каблуках. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле, а стилист — гладкую укладку. Автором съемки выступила фотограф Агата Серж.

Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: Эвер, Дэшилл и Ошин.

Актриса признавалась, что они с Полом прошли к семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам знаменитости, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.

Ранее 49-летняя Милла Йовович снялась в металлической мини-юбке.