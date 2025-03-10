Милла Йовович показала фигуру в металлической юбке с дырками

Актриса признавалась, что они с Полом прошли к семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам знаменитости, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.