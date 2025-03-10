Блейк Лайвли вышла в свет в латексном платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Блейк Лайвли вышла в свет в латексном платье с декольте на фоне скандала с режиссером Джастином Бальдони. Фото опубликованы на сайте New York Post.
37-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Еще одна простая просьба», которая состоялась в рамках кинофестиваля South by Southwest Film & TV в Остине, штат Техас. Актриса, сыгравшая в картине одну из главных ролей, позировала перед фотографами в нежно-розовом латексном платье-миди с глубоким декольте. Артистка добавила к наряду черные босоножки, кольца и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.
В конце декабря 2024 года звезда подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.
17 января стало известно, что Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».
Ранее Блейк Лайвли заявила, что Джастин Бальдони травмировал ее детей.