Жена Милоша Биковича показала редкое фото мужа с сыном

В августе прошлого года Ивана Малич выложила фото, где актер был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной. Артист позировал в бордовом поло, бежевых брюках, черной кепке и солнцезащитных очках. Сын Биковича сидел в коляске, которая была повернута боком к камере.