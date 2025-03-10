Жена Милоша Биковича показала редкое фото мужа с сыном

Сербская модель и юристка Ивана Малич засняла супруга Милоша Биковича вместе с сыном. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На снимке знаменитость держал сына Василия в руках на фоне окна. Актер был запечатлен в сером джемпере и голубых джинсах, а мальчик — в светлом лонгсливе, зеленых брюках и синих кедах. Ивана Малич скрыла лицо ребенка смайликом. На переднем плане стояли вазы с цветами.
Бикович состоит в отношениях с моделью с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.
28 декабря 2023 года актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры. В конце апреля Милош сообщил, что малыша назвали Василием.
В августе прошлого года Ивана Малич выложила фото, где актер был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной. Артист позировал в бордовом поло, бежевых брюках, черной кепке и солнцезащитных очках. Сын Биковича сидел в коляске, которая была повернута боком к камере.
Ранее Милош Бикович рассказал о своих травмах на съемках «Красного шелка».