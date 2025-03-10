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Самбурская восхитила фанатов фото в мини-юбке и с короткой стрижкой

Актриса снялась в новом имидже
Настасья Самбурская, фото: соцсети
Настасья Самбурская, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса и певица Настасья Самбурская восхитила фанатов фото в мини-юбке и с короткой стрижкой. Снимки и комментарии опубликованы в соцсети.

38-летняя Самбурская была запечатлена в зеленой водолазке, черной кожаной куртке, джинсовой мини-юбке, колготках и темно-коричневых замшевых сапогах. Актриса дополнила образ вместительной сумкой Saint Laurent с логотипом. Знаменитость позировала со стрижкой под мальчика и макияжем с коричневыми тенями, контурингом и персиковой помадой.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы.

«Самбурская — красивая женщина», «Очень красивая!», «Вы космическая!», «Ну стиль», «Шикарная девушка шикарная всегда», «Красота невероятная», «Стрижка огонь! Очень хорошенькая!», «Какая яркая! Стиль — топ», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Знаменитость также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Знаменитость рассказывала, что выбрала актерскую профессию из-за денег. Настасья Самбурская определилась с карьерой, как только увидела гонорар артиста Сергея Безрукова.