Самбурская восхитила фанатов фото в мини-юбке и с короткой стрижкой

38-летняя Самбурская была запечатлена в зеленой водолазке, черной кожаной куртке, джинсовой мини-юбке, колготках и темно-коричневых замшевых сапогах. Актриса дополнила образ вместительной сумкой Saint Laurent с логотипом. Знаменитость позировала со стрижкой под мальчика и макияжем с коричневыми тенями, контурингом и персиковой помадой.