В Госдуме потребовали проверить фильмы Андреасяна после нападок на Тарковского

Ранее сообщалось, что Андреасян во время встречи со студентами «послал» их и заявил о ненависти к фильмам режиссера Андрея Тарковского. После он обвинил киношколы в воспитании либералов. Позднее режиссер извинился перед студентами киноколледжа за свои слова.