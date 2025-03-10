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Фильм «Царевна-лягушка» стал лидером российского кинопроката в выходные

Картина по мотивам русской сказки сместила с первого места «Пророка» с Юрой Борисовым

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка» дебютировал с первой строчки в российском кинопрокате, опередив ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Это следует из данных портала Kinobusiness.

Картина Амирова, премьера которой состоялась в прошлый четверг, собрала 204,5 млн рублей за уикенд за период 6 — 9 марта.

Впервые с выхода на киноэкраны «Пророк. История Александра Пушкина», снятый Феликсом Умаровым, занял второе место в рейтинге, собрав 152,3 млн руб. за уикенд.

Тройку замкнул фильм «Красный шелк» Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.

Ранее сообщалось, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» собрала 1 млрд рублей в российском прокате.