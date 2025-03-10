Фильм «Царевна-лягушка» стал лидером российского кинопроката в выходные

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка» дебютировал с первой строчки в российском кинопрокате, опередив ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Это следует из данных портала Kinobusiness.
Картина Амирова, премьера которой состоялась в прошлый четверг, собрала 204,5 млн рублей за уикенд за период
Впервые с выхода на киноэкраны «Пророк. История Александра Пушкина», снятый Феликсом Умаровым, занял второе место в рейтинге, собрав 152,3 млн руб. за уикенд.
Тройку замкнул фильм «Красный шелк» Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.
Ранее сообщалось, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» собрала 1 млрд рублей в российском прокате.