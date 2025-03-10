Певцов назвал токсичными большинство современных детских фильмов в прокате

Артист отметил, что если кино для взрослой аудитории делится на жанры и его «умеют снимать», то с картинами для детей дела обстоят сложнее. Одна из проблем, по его мнению, заключается в том, что концепция взаимодействия государства с кинематографом в России подразумевает финансирование, но оно не касается сферы распространения картин.