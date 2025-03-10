Звезда «Триггера» снялась в откровенном красном бикини

«Ничего не могу с собой поделать. Я так долго ждала отпуск. Горные вершины в снегу. А в городе все зеленое. Мое сердце ликует. Плачу. Но от радости. Тепло, даже жарко. Можно купальник. Можно купаться. Мимо проносятся поезда (электрички), а мне на них не нужно. Никуда не нужно бежать… Стабильное сердцебиение», — поделилась артистка, отдыхающая в Сочи.