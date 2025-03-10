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Звезда «Триггера» снялась в откровенном красном бикини

Актриса Виктория Маслова выложила откровенное фото в соцсети
Звезда «Триггера» снялась в откровенном красном бикини
Звезда «Триггера» снялась в откровенном красном бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова снялась в откровенном красном бикини. Актриса позировала на шезлонге и опубликовала фото в соцсетях.

«Ничего не могу с собой поделать. Я так долго ждала отпуск. Горные вершины в снегу. А в городе все зеленое. Мое сердце ликует. Плачу. Но от радости. Тепло, даже жарко. Можно купальник. Можно купаться. Мимо проносятся поезда (электрички), а мне на них не нужно. Никуда не нужно бежать… Стабильное сердцебиение», — поделилась артистка, отдыхающая в Сочи.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Красивая», «Огонь», «Оу», «Девушка в красном, как вы прекрасны», «Нереальная», «Как всегда, восхищаюсь вами», «Идеальная», «Самая красивая актриса», «Эффектная девушка», «Красный точно ваш цвет», «Лучшая», «Вы просто невероятная женщина», «В любом образе вы самая прекрасная».

Актриса признавалась поклонникам, что сосредоточена на работе и «не ищет мужа». По словам Масловой, она мечтает о семье и детях, но не собирается соглашаться на отношения с «кем попало».