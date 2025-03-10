Фильм приурочен к 80-летию Победы, поэтому не был обделен зрительским вниманием и получил относительно высокие рейтинги. Посмотреть его стоит всем любителям отечественного кинематографа — хотя бы затем, чтобы быть в курсе текущих трендов. Узнаем, о чем фильм «Война и музыка» (2025), что лежит в основе сюжета, какие идеи создатели этого кино пытались донести до зрителя и стоит ли тратить на просмотр свое время.
Основная информация о фильме «Война и музыка» (2025)
Российский кинематограф не часто балует зрителей масштабными премьерами, хотя новинки различного жанра выходят регулярно. «Войну и музыку» нельзя назвать проходной картиной — денег в производство вложено предостаточно, в фильме задействован профессиональный актерский состав, работа проделана масштабная и многоплановая. Хватило ли этих ингредиентов, чтобы получился качественный продукт? Ответ дадут зрители и критики.
Жанр: исторический, военный, драма
Страна: Россия
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов
Премьера: 8.02.2025
Длительность: 126 минут
Музыка: Арташес Андреасян, Манук Казарян, Эдгар Акобян
Возрастные ограничения: 12+
Главные герои фильма «Война и музыка» (2025)
Ключевые герои фильма — трое друзей, которых война заставила расстаться с мирными профессиями и взять в руки оружие. По ходу действия к ним присоединяются другие персонажи.
Сурен (Давид Мхитарель) — простой армянский парень, который собирается жениться, но, не успев сделать этого, получает повестку из военкомата.
Арташес (Давид Котов-Оганесян) — семьянин, отец двоих детей. Несмотря на имеющуюся отсрочку от службы, уходит на фронт добровольцем.
Геворг (Сергей Мелконян) — бывший учитель.
Ильин (Павел Прилучный) — майор Красной армии.
Голиков (Алексей Кирсанов) — старший лейтенант.
О чем фильм «Война и музыка»: краткое описание сюжета
Армянская ССР, 1941 год, июнь. Простой парень Сурен собрался венчаться со своей возлюбленной, но свадьбу пришлось отложить до лучших времен — началась Великая Отечественная война. Вместе с Суреном на фронт ушли его близкие друзья — учитель Геворг и сын местного священника Арташес. Все трое обожали музыку, поэтому взяли с собой любимые музыкальные инструменты: традиционный армянский барабан дхол, дудук и аккордеон.
Герои фильма — одни из тысяч мирных людей Советского Союза, которых война вырвала из привычной жизни и заставила сражаться в великой битве. Им предстояло пройти через множество испытаний, вступив в смертельную схватку с превосходящим противником. Победу в Берлине встретили не все.
В фильме хватает батальных сцен и ужасов войны, но акцент сделан не на них, а на раскрытии характеров главных героев. Музыканты попали в полк под командованием майора Ильина — человека чести и долга, который при этом ценил жизни бойцов и тем самым вызывал уважение подчиненных. Постепенно друзья освоились в новой обстановке — переносить тяготы войны им помогала музыка, которой они с задором занимались в перерывах между походами и сражениями. По ходу действия героям не раз приходилось делать сложные выборы, но выпавшие на их долю испытания они прошли с честью.
Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Война и музыка» (2025)
Любое кино, даже сугубо жанровое, нуждается в концепции, которая собирает разрозненные кинематографические элементы в единое целое. Есть ли объединяющая идея в фильме «Война и музыка»? Попробуем разобраться.
Как рассказана история
В фильме есть множество запоминающихся и эффектных моментов, которые отлично смотрятся сами по себе. Например, боевые сцены или финал на ступенях взятого Рейхстага. Есть даже (возможно, непреднамеренная) отсылка к классике, а именно — к «Пианисту» Романа Полански. Офицер вражеской армии просит попавших в плен музыкантов сыграть ему, что в итоге спасает им жизни.
Сильно смотрится эпизод, в котором одному из героев впервые пришлось собственноручно убить врага, что произвело переворот в его сознании. Посыл создателей фильма предельно ясен: война — это событие, после которого никто не сможет остаться прежним.
Кроме того, кинокартина дает понять, что музыка может стать путеводной звездой, и это помогает побеждать и идти в бой, несмотря на страх.
Кино можно считать режиссерской удачей. Среди многих других современных фильмов на военную тематику история об армянских солдатах-музыкантах смотрится оригинально и нескучно.
Война — лучшая часть фильма
Фронтовые и батальные сцены — это то, ради чего стоит смотреть «Войну и музыку». Эти эпизоды сняты качественно, без наигранности, с необходимой долей натурализма. Возможно, им не хватает масштаба, но здесь уже дело не столько в режиссуре, сколько в бюджете или его грамотном распределении.
Несмотря на рейтинг 12+, ужасы войны в кадре присутствуют, как и настоящие танки времен ВОВ.
Стоит ли смотреть фильм «Война и музыка»: отзывы критиков и зрителей
Аудитория отзывается о фильме в основном благожелательно. Зрители оценили душевность и простоту показанной истории.
Критики отнеслись к ленте более прохладно и нашли недостатки как в сценарной работе, так и в исполнении. Чтобы составить собственное мнение, вам остается только посмотреть этот фильм.
Интересные факты о фильме «Война и музыка»
Зрителям будет интересно узнать любопытные подробности о фильме.
Сюжет основан на кадрах документальной кинохроники, где бойцы Красной армии отплясывают у Рейхстага армянский народный танец.
По словам режиссера, работа над фильмом велась в течение шести лет, сами съемки заняли два года.
Натуру снимали в Калужской области вблизи города Медынь.