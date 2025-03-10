В фильме хватает батальных сцен и ужасов войны, но акцент сделан не на них, а на раскрытии характеров главных героев. Музыканты попали в полк под командованием майора Ильина — человека чести и долга, который при этом ценил жизни бойцов и тем самым вызывал уважение подчиненных. Постепенно друзья освоились в новой обстановке — переносить тяготы войны им помогала музыка, которой они с задором занимались в перерывах между походами и сражениями. По ходу действия героям не раз приходилось делать сложные выборы, но выпавшие на их долю испытания они прошли с честью.