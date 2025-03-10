Жена Александра Петрова показала подарок от супруга на 8 Марта

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, показала подарок от супруга на 8 Марта. Девушка опубликовала фото в соцсети.
Антонова получила от мужа большой букет разноцветных роз. На фото девушка позировала вместе с Александром Петровым, который целовал ее в щеку. Она была запечатлена в клетчатой рубашке и черных легинсах, а актер стоял в футболке и брюках.
В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.
18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в Instagram совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.
В феврале стало известно, что у влюбленных родится сын. В окружении Петрова заявили, что артист провел гендер-пати в кругу самых близких.