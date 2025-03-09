Путин поздравил актрису Голубкину с юбилеем

С 1964 года Голубкина является актрисой Центрального академического театра Российской армии. Была задействована в спектаклях: «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова, «Спутники» по произведению Веры Пановой, «Физики» по драме Фридриха Дюрренматта, «Последний пылко влюбленный» по комедии Нила Саймона, «Закон вечности» по роману Нодара Думбадзе, «Провокация» по драме Юлиана Семенова, «Рядовые» по пьесе Алексея Дударева, «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Сердце не камень» и «Поздняя любовь» по пьесам Александра Островского, «Ма-Мурэ» по комедии Жана Сармана, «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной. Также актриса участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», в котором импровизировала и отвечала на вопросы зрителей.