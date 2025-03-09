Путин поздравил актрису Голубкину с юбилеем

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино народную артистку России Ларису Голубкину, особо отметив ее артистизм и обаяние.
«Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской армии. Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
С 1964 года Голубкина является актрисой Центрального академического театра Российской армии. Была задействована в спектаклях: «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова, «Спутники» по произведению Веры Пановой, «Физики» по драме Фридриха Дюрренматта, «Последний пылко влюбленный» по комедии Нила Саймона, «Закон вечности» по роману Нодара Думбадзе, «Провокация» по драме Юлиана Семенова, «Рядовые» по пьесе Алексея Дударева, «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Сердце не камень» и «Поздняя любовь» по пьесам Александра Островского, «Ма-Мурэ» по комедии Жана Сармана, «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной. Также актриса участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», в котором импровизировала и отвечала на вопросы зрителей.
В качестве приглашенной артистки играла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club» по произведению Айвена Менчелла. Голубкина также выступала на эстраде, исполняла романсы и песни из кинофильмов в сопровождении фортепиано или оркестра.