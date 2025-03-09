Внешность 54-летнего Мэтта Деймона на фото папарацци вызвала ажиотаж в сети

«Господи, он выглядит так, будто он на “Оземпике”», «Когда звезды стареют, всегда выглядят такими неряшливыми», «Мне пришлось долго и упорно думать, кто это», «Здесь он больше похож на владельца таверны», «К сожалению, мы все стареем», — высказывались они.