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Внешний вид Кэмерон Диаз на прогулке раскритиковали в сети

52-летняя знаменитость попала в объективы папарацци и подверглась критике за свой образ

Американская актриса и модель Кэмерон Диаз вышла на прогулку в Париже и была раскритикована пользователями сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя знаменитость попала в объективы папарацци в черных классических брюках и заправленном в них лонгсливе. Поверх она надела длинный плащ, в качестве обуви выбрала красные лаковые ботильоны и дополнила образ коричневой сумкой.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях.

«Черный наряд, красные ботинки и коричневая сумочка. Это только мне кажется, что нужно подбирать гармоничный цвет в своем образе?», «Я никогда не понимал, как кто-то может считать ее симпатичной. Такое странное бабушкино лицо», «Слишком много наполнителей в щеках», «Счастливой она не выглядит», — написали они.

Ранее 52-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет в ярком образе.