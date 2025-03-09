Внешний вид Кэмерон Диаз на прогулке раскритиковали в сети

«Черный наряд, красные ботинки и коричневая сумочка. Это только мне кажется, что нужно подбирать гармоничный цвет в своем образе?», «Я никогда не понимал, как кто-то может считать ее симпатичной. Такое странное бабушкино лицо», «Слишком много наполнителей в щеках», «Счастливой она не выглядит», — написали они.