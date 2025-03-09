Американский актер травмировался на съемках фильма с Томом Крузом

В Великобритании на съемках фильма, в котором также участвует Том Круз, 72-летний актер Джон Гудман получил травму бедра. Как уточняет портал TMZ, артист упал на съемочной площадке.
«Эта [травма] не связана с выполнением трюка», — уточняется в сообщении. Инцидент произошел на киностудии Pinewood Studios.
Отмечается, что актер уже идет на поправку. Предположительно, он вернется к съемкам фильма уже на следующей неделе.
Ранее российский и сербский актер Милош Бикович рассказал о травмах на съемках фильма «Красный шелк».