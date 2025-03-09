Певцов считает, что квота государства в кинопрокате должна составлять 30%

«Я считаю, что у государства в прокате должна быть своя квота. Хочешь не хочешь — показывай: 30% кинопроката следует отвести под такие картины, которые государство хочет продемонстрировать людям. Это нужное кино. И ведь такие фильмы появляются. Они есть, но при нынешней системе их никто не видит», — сказал он.