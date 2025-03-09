Милош Бикович рассказал ТАСС о своих травмах на съемках «Красного шелка»

«Там были драки, я получал несколько ранений, — сказал Бикович ТАСС, отвечая на вопрос о том, что было самым сложным на съемках “Красного шелка”. — У меня до сих пор остаются какие-то шрамы от всяких ударов. Я прыгал со скалы высотой 12 м, были взрывы всякие, я получал осколки в лицо, получал всякие удары».