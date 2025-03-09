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Милош Бикович рассказал ТАСС о своих травмах на съемках «Красного шелка»

Актер также отметил, что во время работы над фильмом ему необходимо было говорить на разных языках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 марта. /ТАСС/. Сербский актер Милош Бикович получил несколько травм на съемках российско-китайского ретро-детективного экшена «Красный шелк». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС на кинофестивале «Дух огня».

«Там были драки, я получал несколько ранений, — сказал Бикович ТАСС, отвечая на вопрос о том, что было самым сложным на съемках “Красного шелка”. — У меня до сих пор остаются какие-то шрамы от всяких ударов. Я прыгал со скалы высотой 12 м, были взрывы всякие, я получал осколки в лицо, получал всякие удары».

Актер добавил, что на съемках фильма ему также необходимо было говорить на разных языках.

«Не только китайский и французский. Вы заметили, что я уже русский не считаю? То есть я там еще и добавил какие-то фразы на немецком, на испанском, на итальянском. Поэтому ну такая, скажем, непростая роль», — сказал Бикович.