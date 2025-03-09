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Кончаловский: российский кинематограф более авторский, чем американский

Режиссер уверен, что авторское кино на Западе претерпело изменения
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Режиссер Егор Кончаловский назвал российский кинематограф более авторским, чем американский. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Российский кинематограф, на мой взгляд, гораздо более авторский, чем, скажем, американский, на сегодняшний день», — сказал Кончаловский, приведя в подтверждение своих слов работы таких режиссеров, как Алексей Герман и Александр Сокуров.

По мнению режиссера, сейчас, авторское кино на Западе претерпело изменения.

«Сейчас, конечно, авторское кино превратилось в “Форсаж-9”, “Человек-паук — 12” и так далее», — сыронизировал режиссер.

Егор Кончаловский — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по работе с такими проектами, как сериал «Большой дом», фильмами «Антикиллер», «Побег», «На Луне» и «Мой папа – вождь».