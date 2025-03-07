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Марк Эйдельштейн назвал «Солярис» вдохновившим его стать актером фильмом

Эйдельштейн: «Солярис» Тарковского вдохновил меня выбрать профессию актера
Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Картина «Солярис» Андрея Тарковского подтолкнула актера Марка Эйдельштейна к выбору профессии. Об этом звезда фильма «Анора» рассказал в интервью иностранным медиа.

«Это картина об океане, который покрывает целую планету, имеет чувства, разум и мечты, а также чувствует боль», — цитирует артиста НСН.

Эйдельштейн добавил, что фильм является шедевром, и каждому, кто еще не видел его, стоит посмотреть картину.

Ранее стилист оценила образы звезд на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Так, по ее словам, актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отдали дань уважения «старой классике Голливуда», появившись в строгих черно-белых костюмах.