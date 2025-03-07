Марк Эйдельштейн назвал «Солярис» вдохновившим его стать актером фильмом

Картина «Солярис» Андрея Тарковского подтолкнула актера Марка Эйдельштейна к выбору профессии. Об этом звезда фильма «Анора» рассказал в интервью иностранным медиа.
«Это картина об океане, который покрывает целую планету, имеет чувства, разум и мечты, а также чувствует боль», — цитирует артиста НСН.
Эйдельштейн добавил, что фильм является шедевром, и каждому, кто еще не видел его, стоит посмотреть картину.
На днях режиссер Сарик Андреасян обрушился с критикой на фильмы Андрея Тарковского.
Ранее стилист оценила образы звезд на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Так, по ее словам, актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отдали дань уважения «старой классике Голливуда», появившись в строгих черно-белых костюмах.