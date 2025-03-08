Premier отметил рост доли женщин среди режиссеров

«Основную долю среди создателей фильмов и сериалов до сих пор занимают мужчины, однако женщины все чаще выбирают для себя профессии продюсера, режиссера, сценариста, оператора. Нас радует эта тенденция и мы видим примеры успешных проектов, которые создаются женщинами. Хочу пожелать женщинам не бояться идти в сферу кино, реализовывать свои смелые идеи и добиваться творческого успеха!» — сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров, его слова привели в пресс-службе.