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Premier отметил рост доли женщин среди режиссеров

В онлайн-кинотеатре она достигает 25%
Анна Матисон за работой
Анна Матисон за работой

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Доля женщин в режиссерской профессии растет. В онлайн-кинотеатре Premier она достигает 25%, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

«К 2024 году доля женщин-режиссеров среди создателей оригинальных сериалов Premier достигла 25%. Так, режиссер Мария Кравченко сняла сериал “Фарма”, Анна Матисон — “Плевако”, Валерия Шкирандо — “Саша и Питер”», — рассказали в пресс-службе.

Всего с момента основания онлайн-кинотеатра в 2018 году доля женщин-режиссеров среди создателей оригинальных сериалов Premier выросла на 10%, добавили в пресс-службе платформы.

Доля главных героинь в оригинальных сериалах онлайн-кинотеатра Premier к 2024 году достигла 40%, рост составил 13% по сравнению с 2018 годом. В 2024 году главные роли в сериалах Premier исполняли Аглая Тарасова («Саша и Питер»), Светлана Иванова («Эль Русо»), Дарья Балабанова («Жвачка») и другие.

«Основную долю среди создателей фильмов и сериалов до сих пор занимают мужчины, однако женщины все чаще выбирают для себя профессии продюсера, режиссера, сценариста, оператора. Нас радует эта тенденция и мы видим примеры успешных проектов, которые создаются женщинами. Хочу пожелать женщинам не бояться идти в сферу кино, реализовывать свои смелые идеи и добиваться творческого успеха!» — сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров, его слова привели в пресс-службе.