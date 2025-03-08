Егор Кончаловский назвал Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Режиссер фильмов «На Луне» и «Мой папа — вождь» Егор Кончаловский назвал Андрея Тарковского коммерческим режиссером. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», — поделился Кончаловский, отметив, что считает так потому, что до сих пор фильмы Андрея Тарковского собирают кассу.
В продолжении беседы режиссер выразил мнение, что грань между коммерческим и авторским кино очень «тонкая и размытая». «Никто не скажет вам точно, что такое авторское кино», — заключил Кончаловский.
Ранее на этой неделе у Сарика Андреасяна произошел конфликт со студентами московского киноколледжа № 40 после того, как режиссер выразил негативное отношение к авторскому кино, а также резко высказался об Андрее Тарковском.