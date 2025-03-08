Егор Кончаловский назвал Тарковского одним из самых коммерческих режиссеров

«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», — поделился Кончаловский, отметив, что считает так потому, что до сих пор фильмы Андрея Тарковского собирают кассу.