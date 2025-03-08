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В США назвали причину смерти двукратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена

CNN: актер Джин Хэкмен и его супруга умерли естественной смертью
Джин Хэкмен с женой
Джин Хэкмен с женойИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, актер страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Аракава умерла за несколько дней до Хэкмена от хантавирусного легочного синдрома, отметил CNN.

Супругу актера последний раз видели живой 11 февраля, когда она заходила в аптеку и магазин товаров для животных.

27 февраля стало известно, что Хэкмена и его жену Бетси Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».