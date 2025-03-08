Елена Лядова стала героиней нового выпуска интервью-шоу Кино Mail «Актерская студия». Ведущий Вадим Верник спросил актрису, почему в 2012 году она решила уйти из московского ТЮЗа, в котором прослужила десять лет.
В театр Лядова поступила сразу после окончания Щепкинского училища, на сцене она сыграла несколько ведущих ролей в постановках, за которые была удостоена престижных наград. Однако, спустя десять лет, актриса решила строить карьеру в кинематографе. Тогда ей казалось, что совмещать работу в театре и кино не получится, поэтому ей пришлось сделать выбор.
«У меня действительно появилось много предложений в кино. Этот мир оказался не менее интересным, чем театр. Я почувствовала дальнейшую необходимость развития в кино. Мне показалось, что я могу открыть в себе как в актрисе еще какие-то новые грани, если сосредоточусь на кино и не буду разрываться между ним и театром», — отметила звезда фильма «Воздух».
Лядова добавила, что до сих пор дружит с режиссером московского ТЮЗа Генриеттой Яновской и благодарна ей и театру за то, что они отпустили ее и позволили идти дальше.
Полное интервью с Еленой Лядовой в «Актерской студии» выйдет 10 марта на сайте Кино Mail, ВК Видео и в сообществе проекта.