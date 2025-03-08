«У меня действительно появилось много предложений в кино. Этот мир оказался не менее интересным, чем театр. Я почувствовала дальнейшую необходимость развития в кино. Мне показалось, что я могу открыть в себе как в актрисе еще какие-то новые грани, если сосредоточусь на кино и не буду разрываться между ним и театром», — отметила звезда фильма «Воздух».