Милла Йовович рассказала о необычном парике для нового фильма

Милла Йовович показала свой необычный образ со съемок нового фильма «В потерянных землях». Режиссером картины стал Пол У. С. Андерсон, супруг кинозвезды.
«Рваная» прическа героини 49-летней актрисы — это парик, который создавал стилист, ранее работавший с Йовович на съемках фильма «Пятый элемент». Она рассказала, что специалист приехал к ней в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и в течение суток работал с париками.
«Мы экспериментировали с таким количеством разных оттенков синего и светло-зеленого, прежде чем придумали два парика, которые казались подходящими. У нас не было неограниченного количества наличных, чтобы купить десять одинаковых париков, поэтому мы должны были быть очень осторожны с теми двумя, что у нас были», — отметила звезда.
Фэнтези-боевик «В потерянных землях» — экранизация одноименного рассказа Джорджа Р. Р. Мартина. В центре сюжета — могущественная волшебница Серая Элис, у которой можно купить все что угодно. Правда, за это нужно заплатить слишком высокую цену.
Однажды Элис и бродяга Бойс отправляются в Потерянные земли. Здесь они встретятся с демонами и людьми, познают природу добра и зла, любовь и горечь потери.
Фильм «В потерянных землях» — уже в прокате.