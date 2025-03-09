Милла Йовович рассказала о необычном парике для нового фильма

«Мы экспериментировали с таким количеством разных оттенков синего и светло-зеленого, прежде чем придумали два парика, которые казались подходящими. У нас не было неограниченного количества наличных, чтобы купить десять одинаковых париков, поэтому мы должны были быть очень осторожны с теми двумя, что у нас были», — отметила звезда.