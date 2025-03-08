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Анна Хилькевич рассказала о дебюте 6-летней дочери на сцене

Средняя дочь актрисы стала ведущей праздничного мероприятия
Анна Хилькевич с дочерью
Анна Хилькевич с дочерью

Анна Хилькевич поделилась достижениями своей шестилетней дочери Анны-Марии. Девочка занимается в детском музыкальном театре «Домисолька», а недавно дебютировала на сцене в качестве ведущей праздничного мероприятия.

Актриса показала наследницу на сцене. Анна-Мария для мероприятия надела белую футболку с кружевами и розовую пышную юбку, а сзади прикрепила полупрозрачные розовые крылья бабочки. Волосы девочке собрали в высокую прическу.

«Я к вам с новостями. У Машеньки сегодня был дебют. Ее первое выступление на сцене в роли ведущей. Горжусь», — рассказала звезда сериала «Универ. Новая общага».

Она также показала дочь в окружении других юных артистов и преподавателей и призналась, что очень любит театральную школу, в которой обучается Анна-Мария.

Напомним, Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает трех дочерей: девятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и пятимесячную Оливию.