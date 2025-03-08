Коллега Шэннен Доэрти возмутилась, что звезду «Зачарованных» не помянули на «Оскаре»

Организаторы 97-й церемонии вручения премии «Оскар» не упомянули Шэннен Доэрти в секции «Помним», во время которой обычно отдают дань уважения актерам, ушедшим из жизни с момента проведения предыдущей церемонии. На это обратила внимание американская актриса и режиссер Дженни Гарт.
«Это неправильно», — возмутилась актриса.
Журналисты поинтересовались у нее, должна ли Американская академия кинематографических искусств и наук принести какие-либо извинения за это. Гарт предположила, что, возможно, должна.
Фотография звезды «Зачарованных» не была выведена на экран во время трансляции церемонии. Однако ее имя включено в официальный список умерших артистов в разделе In Memoriam на сайте кинопремии.
Ранее организаторов «Оскара» также раскритиковали за то, что в этом разделе они не почтили память звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг, которая умерла 26 февраля.
Напомним, Дженни Гарт снималась вместе с Шэннен Доэрти в сериале «Беверли-Хиллз 90210» в 1990-х годах. 13 июля 2024 года Доэрти скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.