Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Коллега Шэннен Доэрти возмутилась, что звезду «Зачарованных» не помянули на «Оскаре»

Фотография умершей звезды не появилась во время прошедшей церемонии «Оскар» в секции In Memoriam
Шэннен Доэрти и Дженни Гарт
Шэннен Доэрти и Дженни ГартИсточник: Legion-Media.ru

Организаторы 97-й церемонии вручения премии «Оскар» не упомянули Шэннен Доэрти в секции «Помним», во время которой обычно отдают дань уважения актерам, ушедшим из жизни с момента проведения предыдущей церемонии. На это обратила внимание американская актриса и режиссер Дженни Гарт.

«Это неправильно», — возмутилась актриса.

Журналисты поинтересовались у нее, должна ли Американская академия кинематографических искусств и наук принести какие-либо извинения за это. Гарт предположила, что, возможно, должна.

Фотография звезды «Зачарованных» не была выведена на экран во время трансляции церемонии. Однако ее имя включено в официальный список умерших артистов в разделе In Memoriam на сайте кинопремии.

Шэннен Доэрти, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Габриэль Картерис
Шэннен Доэрти, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Габриэль КартерисИсточник: кадр из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Ранее организаторов «Оскара» также раскритиковали за то, что в этом разделе они не почтили память звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг, которая умерла 26 февраля.

Напомним, Дженни Гарт снималась вместе с Шэннен Доэрти в сериале «Беверли-Хиллз 90210» в 1990-х годах. 13 июля 2024 года Доэрти скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года. 