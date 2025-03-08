Коллега Шэннен Доэрти возмутилась, что звезду «Зачарованных» не помянули на «Оскаре»

Организаторы 97-й церемонии вручения премии «Оскар» не упомянули Шэннен Доэрти в секции «Помним», во время которой обычно отдают дань уважения актерам, ушедшим из жизни с момента проведения предыдущей церемонии. На это обратила внимание американская актриса и режиссер Дженни Гарт.