Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сарик Андреасян объяснил, почему часто снимает жену в своих фильмах

Режиссер назвал Елизавету Моряк великой актрисой
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян

Сарик Андреасян стал гостем нового выпуска программы «Ханга ПРО». Ведущая Елена Ханга спросила у режиссера, почему он так часто снимает жену, актрису Елизавету Моряк, в своих проектах, в частности, в фильме «Онегин».

«Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса, и лучше нее никто бы не сыграл. Я считаю, что она там на своем месте. Я, честно, не проводил никаких кастингов на Татьяну. Я сделал просто стилистические пробы для себя, то есть в плане костюма, прически и так далее. Мне важно было, чтобы совпадала внешность с эпохой. Но у моей жены такое лицо, что во что ни одень, все идет», — объяснил постановщик.

Кадр из фильма «Онегин»
Кадр из фильма «Онегин»

Он также рассказал, что Моряк сыграла Царицу-мать в его экранизации «Сказки о царе Салтане» Режиссер отметил, что сразу увидел супругу в этом образе.

Ханга напомнила, что свою первую жену он не снимал в кино. Андреасян объяснил, что не делал этого, потому что Алена Андреасян не была актрисой.

Напомним, от первой супруги у кинематографиста есть два сына — Марк и Мартин. На съемках фильма «Девушки бывают разные» он познакомился с Елизаветой Моряк. В 2022 году звезды поженились, а в феврале 2023-го у них родилась дочь Элизавет. Сейчас супруги ожидают рождения второй дочери.

Накануне Сарик Андреасян попал в скандал из-за того, что на встрече со студентами признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского и авторское кино. Позже он извинился перед студентами киноколледжа за свое поведение.