Сарик Андреасян стал гостем нового выпуска программы «Ханга ПРО». Ведущая Елена Ханга спросила у режиссера, почему он так часто снимает жену, актрису Елизавету Моряк, в своих проектах, в частности, в фильме «Онегин».
«Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса, и лучше нее никто бы не сыграл. Я считаю, что она там на своем месте. Я, честно, не проводил никаких кастингов на Татьяну. Я сделал просто стилистические пробы для себя, то есть в плане костюма, прически и так далее. Мне важно было, чтобы совпадала внешность с эпохой. Но у моей жены такое лицо, что во что ни одень, все идет», — объяснил постановщик.
Он также рассказал, что Моряк сыграла Царицу-мать в его экранизации «Сказки о царе Салтане» Режиссер отметил, что сразу увидел супругу в этом образе.
Ханга напомнила, что свою первую жену он не снимал в кино. Андреасян объяснил, что не делал этого, потому что Алена Андреасян не была актрисой.
Напомним, от первой супруги у кинематографиста есть два сына — Марк и Мартин. На съемках фильма «Девушки бывают разные» он познакомился с Елизаветой Моряк. В 2022 году звезды поженились, а в феврале 2023-го у них родилась дочь Элизавет. Сейчас супруги ожидают рождения второй дочери.
Накануне Сарик Андреасян попал в скандал из-за того, что на встрече со студентами признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского и авторское кино. Позже он извинился перед студентами киноколледжа за свое поведение.