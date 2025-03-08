«Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса, и лучше нее никто бы не сыграл. Я считаю, что она там на своем месте. Я, честно, не проводил никаких кастингов на Татьяну. Я сделал просто стилистические пробы для себя, то есть в плане костюма, прически и так далее. Мне важно было, чтобы совпадала внешность с эпохой. Но у моей жены такое лицо, что во что ни одень, все идет», — объяснил постановщик.