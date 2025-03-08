Кэмерон Диаз высмеяли за «туфли великана» на показе в Париже

Кэмерон Диаз в атласном платье пришла на показ в Париже. Об этом сообщает People.
Актриса появилась на публике в красном атласном платье, туфлях в тон, с квадратным мысом и низких каблуках. Образ дополнило кремовое пальто и черная сумка из кожи. Волосы ей уложили прядями и сделали макияж с коричневой помадой. Однако поклонники не оценили образ актрисы.
«Туфли великана», «Пропорции потерялись», «Странный образ», — написали они.
В прошлом году стало известно, что Кэмерон Диаз и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в соцсети. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.
Диаз и Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино. В октябре прошлого года она на саммите влиятельных женщин Fortune объяснила, что ушла из индустрии, чтобы сосредоточиться на своей семье и запустить винный бизнес.