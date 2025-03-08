Кэмерон Диаз высмеяли за «туфли великана» на показе в Париже

В прошлом году стало известно, что Кэмерон Диаз и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в соцсети. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.