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В Херсонской области прошла серия творческих вечеров Сергея Гармаша

Встречи были бесплатными для жителей, сообщил министр культуры Херсонщины Артем Лагойский
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

ГЕНИЧЕСК, 7 марта. /ТАСС/. Несколько творческих вечеров с участием народного артиста России Сергея Гармаша и квартета камерного оркестра Крымской государственной филармонии прошло в Херсонской области в рамках сотрудничества региона с Росконцертом, сообщил ТАСС министр культуры Херсонщины Артем Лагойский.

«Сергей Леонидович приехал в наш регион по приглашению губернатора Владимира Васильевича Сальдо в рамках сотрудничества с Росконцертом. Творческие вечера прошли в Геническе, Чаплинке и Скадовске, причем все они были бесплатными для жителей», — сказал Лагойский.

Гармаш под аккомпанемент струнного квартета зачитал рассказы Константина Паустовского «Телеграмма» и Александра Куприна «Гамбринус». Во время выступления в Геническе он также поддержал запущенный в регионе кадровый проект для участников СВО «Герои Херсонщины».

«Мы и работой своей, и сердцем, и душой поддерживаем этот проект, который направлен на служащих, ветеранов и воюющих на СВО, а также на их семьи: жен, детей, матерей и так далее. Мы это очень поддерживаем, благодарим вас за эту акцию», — обратился артист со сцены.

По информации Минкультуры РФ, Сергей Гармаш посетил Херсонскую область в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. Организатором мероприятий выступает Росконцерт.