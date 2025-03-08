В Херсонской области прошла серия творческих вечеров Сергея Гармаша

«Мы и работой своей, и сердцем, и душой поддерживаем этот проект, который направлен на служащих, ветеранов и воюющих на СВО, а также на их семьи: жен, детей, матерей и так далее. Мы это очень поддерживаем, благодарим вас за эту акцию», — обратился артист со сцены.