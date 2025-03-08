Милош Бикович представил фильм «Изоляция» на фестивале «Дух огня»

Бикович добавил, что одновременно быть актером и продюсером тяжело и необычно, «потому что надо одновременно быть на площадке и играть перед камерой, и между дублями отвечать на вопросы спонсора». По его словам, в такие моменты происходит разделение личности и «легкая шизофрения».