Звезда фильмов Гайдая выступила против дипфейка Георгия Вицина

«Это все от лукавого. Я была против, когда сделали фильм с ожившим на экране Юрием Никулиным. Я также категорически против дипфейка Георгия Вицина», — заявила звезда фильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.