Жена Милоша Биковича показала себя в платье с глубоким декольте

Ивана Малич, жена актера Милоша Биковича, в личном блоге опубликовала фото в модном наряде. 27-летняя модель надела черное облегающее платье с кружевным лифом на тонких бретелях и с глубоким декольте.
Поверх него жена звезды фильма «Красный шелк» накинула белое пальто, а также надела полупрозрачные колготки с узором. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Она распустила длинные волосы и сделала яркий макияж. Малич сфотографировала свое отражение в зеркале.
Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив в отношениях с Иваной Малич. В начале января 2024 года у пары родился сын, которого они, по слухам, назвали Василием. Супруги пока стараются не показывать лицо малыша поклонникам.
Актер рассказывал, что живет с семьей на два города — в Белграде и Москве. Также пара, как отмечал Бикович, проводит время в Черногории, на родине Малич.
Зимой этого года Милош Бикович показал, как провел выходные с женой и сыном на природе.