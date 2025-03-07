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Жена Милоша Биковича показала себя в платье с глубоким декольте

Ивана Малич примерила модный наряд и показала фото в соцсети

Ивана Малич, жена актера Милоша Биковича, в личном блоге опубликовала фото в модном наряде. 27-летняя модель надела черное облегающее платье с кружевным лифом на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Ивана Малич, жена Милоша Биковича, фото: соцсети
Ивана Малич, жена Милоша Биковича, фото: соцсети

Поверх него жена звезды фильма «Красный шелк» накинула белое пальто, а также надела полупрозрачные колготки с узором. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Она распустила длинные волосы и сделала яркий макияж. Малич сфотографировала свое отражение в зеркале.

Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив в отношениях с Иваной Малич. В начале января 2024 года у пары родился сын, которого они, по слухам, назвали Василием. Супруги пока стараются не показывать лицо малыша поклонникам.

Ивана Малич, фото: соцсети
Ивана Малич, фото: соцсети

Актер рассказывал, что живет с семьей на два города — в Белграде и Москве. Также пара, как отмечал Бикович, проводит время в Черногории, на родине Малич.

Зимой этого года Милош Бикович показал, как провел выходные с женой и сыном на природе.