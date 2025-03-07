Мексика планирует рассмотреть возможность показа фильмов фестиваля «Духа огня»

«Снег — это несравненно очень интересный аспект, что меня еще здесь привлекает — величественное спокойствие природы, например, ваши леса очень привлекательные здесь, они просто манят, чтобы в них ходить гулять, любоваться снегом — и все это привлекает своим спокойствием. У нас в Мексике тоже есть разнообразные природные зоны, они тоже очень привлекательны, но они не такие спокойные», — уточнил Эдуардо Вильегас Мехиас.